Al Taee x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/10) pela Copa do Rei Saudita

Al Taee x Al Hilal disputam hoje, terça-feira (29/10), as oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo inicia às 12h05 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed, em Ha'il, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al Taee x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h05 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na rodada passada da Copa do Rei Saudita, Al Hilal venceu Al Bukayriyah por 1 a 0 e Al Taee goleou Al Khaleej por 5 a 2.

Em suas últimas partidas, em todas as competições, Al Taee perdeu para Al Hazm por 2 a 1, goleou Al Khaleej por 5 a 2, venceu Ohud por 2 a 1, empatou sem gols com Al Bukayriyah e venceu Al Faisaly por 1 a 0.

Já Al Hilal passou por uma goleada de 5 a 0 sobre Al Shorta, uma vitória de 2 a 1 sobre Al Ahli, outra de 3 a 0 contra Al Feiha, uma goleada de 5 a 4 sobre Al Ain e outra vitória de 2 a 0 sobre Al Taawon. Al Hilal não perde ou empata há 3 meses.

Al Taee x Al Hilal: prováveis escalações

Al Taee: Mailson; Al Abdal Razzaq, Andrei Girotto, El Mahdioui e Al Nasser; Flávio, Farhan e Madash; João Pedro, Adam e Barrow. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Al Hilal: Al-Rubaie; Lodi, Albulayhi, Koulibaly e Cancelo; N. Al-Dawsari, Neves e Milinkovic-Savic; Neymar, Malcom e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al Taee x Al Hilal

Copa do Rei Saudita

Local: Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed, em Ha'il, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de outubro de 2024, 12h05