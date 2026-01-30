Al Kholood x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) pelo Saudita Al-Kholood e Al Nassr jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 30.01.26 13h30 Al Nassr soma 25 pontos a mais que Al Kholood (X/ @AlNassrFC_EN) Al-Kholood x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Kholood x Al Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr acumula na Série A saudita um total de 40 pontos, 13 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 45 gols marcados e 18 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já Al Kholood soma apenas 5 vitórias, 12 derrotas, 25 gols marcados e 32 gols sofridos na competição. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Neom x Dhamk: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) pelo Campeonato Saudita Neom e Damac jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Kholood x Al-Nassr: prováveis escalações Al Kholood: Juan Cozzani; Ramzi Sawlan, Norbert Gyömbér, Shaquille Pinas e Sultan Al Shehri; Abdulaziz Al-Aliwa, Kévin N'Doram, John Buckley e Muhammad Sawan; Ramiro Enrique e Hattan Bahebri. Técnico: Des Buckingham. Al Nassr: Bento; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hassan, Kingsley Coman e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Al Kholood x Al Nassr Campeonato Saudita Local: Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Kholood Al Nassr jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40