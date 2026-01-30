Al Kholood x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) pelo Saudita

Al-Kholood x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Kholood x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr acumula na Série A saudita um total de 40 pontos, 13 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 45 gols marcados e 18 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já Al Kholood soma apenas 5 vitórias, 12 derrotas, 25 gols marcados e 32 gols sofridos na competição. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Saudita.

Al-Kholood x Al-Nassr: prováveis escalações

Al Kholood: Juan Cozzani; Ramzi Sawlan, Norbert Gyömbér, Shaquille Pinas e Sultan Al Shehri; Abdulaziz Al-Aliwa, Kévin N'Doram, John Buckley e Muhammad Sawan; Ramiro Enrique e Hattan Bahebri. Técnico: Des Buckingham.

Al Nassr: Bento; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hassan, Kingsley Coman e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al Kholood x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Cidade Desportiva Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 14h30