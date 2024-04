Al Hilal x Al Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Supercopa Saudita

Al Hilal x Al Nassr disputam nesta segunda-feira (08/04) a semifinal da Supercopa Saudita. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Hilal x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela Bandsports, pelo site da Band, pela Bandplay e pelos canais de youtube Esporte na Band e Canal GOAT, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto a atual edição do Campeonato Saudita e acumula 25 vitórias e apenas 2 empates. Seu saldo de gols é formado por 83 gols marcados contra 17 gols sofridos.

Al Nassr é o vice-líder da mesma competição com 21 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 80 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 4 vitórias e 1 derrota.

Al Hilal x Al Nassr: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Saud Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom, Salem Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

Al Nassr: Ospina; Al-Boushal, Al-Fatil, Laporte, Alex Telles; Brozovic, Otávio, Sami Al-Najei; Mané, Ghareeb, Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Nassr

Supercopa Saudita

Local: Estádio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Data/Horário: 08 de abril de 2024, 16h30