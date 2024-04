Al Ittihad x Al Wehda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pela Supercopa Saudita

Al Ittihad x Al Wehda disputam nesta segunda-feira (08/04) a semifinal da Supercopa Saudita. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Al Ittihad x Al Wehda ao vivo?

A partida poderá ser assistida pela Bandsports, pelo site da Band, pela Bandplay e pelos canais de youtube Esporte na Band e Canal GOAT, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na atual edição do Campeonato Saudita, Al Ittihad é o 4° colocado com 14 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 51 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Al Wehda ocupa a 12° posição da mesma competição e soma 9 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 41 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Al Ittihad x Al Wehda: prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Mayouf; Al-Sagour, Al-Mousa, Ahmed Hegazy, Hassan Kadesh e Al Hawsawi; N’Golo Kanté, Fabinho e Al-Olayan; Romarinho e Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo.

Al Wehda: Munir Mohamedi; Ali Maki, Jawad El Yamiq, Oscar Duarte e Islam Hawsawi; Waleed Bakshween, Faycal Fajr e Anselmo; Abdulaziz Noor, Ighalo e Craig Goodwin. Técnico: Giorgos Donis.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Wehda

Supercopa Saudita

Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Data/Horário: 0 de abril de 2024, 14h