Al Hilal x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Copa do Rei Saudita

Al Hilal x Al Ittihad disputam hoje, terça-feira (07/01), as quartas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo será realizado às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Raed, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al Hilal x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad lidera a Série A saudita e acumula nessa apenas 12 vitórias e 1 derrota. Nessa edição, o time está em uma sequência de 9 vitórias. Nas rodadas passadas da Copa do Rei, Al Ittihad venceu Al Ain por 3 a 0 e Al Jandal por 2 a 0.

Já Al Hilal é o vice-líder da competição com 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ao longo da Copa, a equipe superou Al Bukayriayh por 1 a 0 e Al Taee pelo mesmo placar.

VEJA MAIS

Al Hilal x Al Ittihad: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Renan Lodi, Al Bulayhi, Tambakti, João Cancelo; Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, Malcom, Marcos Leonardo; Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ittihad: Rajkovic; Mitaj, Kadesh, Luís Hélio Pereira, Al-Shanqiti; Fabinho, Kanté, Bergwijn, Al-Oboud; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Ittihad

Copa do Rei Saudita

Local: Estádio Al Raed, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 07 de janeiro de 2025, 12h05