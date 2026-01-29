Al Fateh x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Saudita

Al-Fateh x Al Ittihad disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Fateh x Al-Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad acumula na Série A saudita 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 31 gols marcados e 21 gols sofriods. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Al Fateh soma 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 31 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Al Fateh x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al-Fateh: Fernando Pacheco; Saeed Baattia, Ziyad Aljari, Jorge Fernandes, Abdulaziz Alswealem e Wesley Delgado; Marwane Saadane, Abdullah Al-Anazi e Zaydou Youssouf; Mourad Batna e Fahad Zubaidi. Técnico: Jose Manuel Gomes.

Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssen Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Al Fateh x Al Ittihad

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 12h