Al Fateh x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Saudita Al-Fateh e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 29.01.26 11h00 Al Ittihad soma 9 pontos a mais que Al Fateh no Campeonato Saudita (X/ @ittihad) Al-Fateh x Al Ittihad disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Fateh x Al-Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad acumula na Série A saudita 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 31 gols marcados e 21 gols sofriods. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já Al Fateh soma 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 31 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Fateh x Al-Ittihad: prováveis escalações Al-Fateh: Fernando Pacheco; Saeed Baattia, Ziyad Aljari, Jorge Fernandes, Abdulaziz Alswealem e Wesley Delgado; Marwane Saadane, Abdullah Al-Anazi e Zaydou Youssouf; Mourad Batna e Fahad Zubaidi. Técnico: Jose Manuel Gomes. Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssen Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição. FICHA TÉCNICA Al Fateh x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 12h