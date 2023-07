Al-Ettifaq cobre braçadeira LGBTQIAPN+ usada por Jordan Henderson; entenda

O Al-Ettifaq, time da Arábia Saudita, está sendo acusado de censura e desrespeito com pessoas LGTQIAPN+ por admiradores do futebol. No vídeo de apresentação do jogador Jordan Henderson, ex-Liverpool, o clube fez edições nas imagens para cobrir uma braçadeira colorida utilizada para exibir a inclusão da comunidade com a campanha Rainbow Laces da Stonewall,

VEJA MAIS

Nos trechos da filmagem publicada na quinta-feira (27), o time árabe utilizou uma sequêcia de imagens da carreira do meia. Em algumas partes, há fotos de Henderson com a braçadeira descolorida para não evidenciar as cores do arco-íris. Em outras, o Al-Ettifaq utilizou uma espécie de colagem para cobrir o símbolo. Veja:

Após ser transferido ao clube por R$ 73 milhões, membros da comunidade LGBTQIAPN+ questionam se o apoio do craque era verdadeiro, já que ele aceitou integrar a equipe saudita, fundada em um país que criminaliza a homossexualidade. Além da prisão, a Arábia Saudita está entre os seis países do mundo que prevê pena de morte para quem pratica atos sexuais com pessoas do mesmo sexo.