Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, é anunciado como novo técnico do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita

O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, anunciou nesta segunda-feira (3), a contratação do técnico Steven Gerrard. A sondagem do clube com o técnico já durava algumas semanas, e as negociações foram retomadas e a equipe conseguiu fechar com o ex-jogador e ídolo do Liverpool.



O técnico inglês estava há oito meses sem comandar uma equipe, desde que foi demitido do Aston Villa, quando o time estava apenas uma posição acima da zona de rebaixamento da Premier League. Fora das categorias de base, o primeiro time que comandou como treinador foi o Rangers, entre 2018 e 2021, quando conquistou o Campeonato Escocês na temporada 2020/21.

Gerrard já havia declarado que estava negociando com uma equipe saudita em junho. Ele é mais um profissional de peso adquirido pelo mercado de futebol saudita, que tem protagonizado as contratações desde a abertura da janela de transferências.



