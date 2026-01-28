Al-Ahli x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 28.01.26 13h30 Al Ahli está em uma sequência de 7 vitórias e soma 11 pontos a mais que Al Ettifaq na Série A saudita (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Al Ettifaq disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ahli x Al Ettifaq ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli é o 3° colocado da Série A saudita e acumula 12 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pela Série A saudita. Já Al Ettifaq está em 7° lugar com 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Al Ahli x Al-Ettifaq: prováveis escalações Al-Ahli: Sem informações. Al-Ettifaq: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Ettifaq Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ettifaq Al Ahli jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Ahli x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita Al Ahli e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.01.26 13h30 Série A saudita Al-Najma x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita Al Najma e Al Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.01.26 11h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 Cariocão Maricá x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/01) pelo Campeonato Carioca Maricá e Sampaio Corrêa-RJ jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03