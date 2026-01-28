Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Ahli x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli está em uma sequência de 7 vitórias e soma 11 pontos a mais que Al Ettifaq na Série A saudita (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al Ahli x Al Ettifaq disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Ahli x Al Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 3° colocado da Série A saudita e acumula 12 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pela Série A saudita.

Já Al Ettifaq está em 7° lugar com 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

Al Ahli x Al-Ettifaq: prováveis escalações

Al-Ahli: Sem informações.

Al-Ettifaq: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Ahli x Al Ettifaq
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 14h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Ettifaq

Al Ahli

jogos de hoje

Campeonato Saudita

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A saudita

Al-Ahli x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli e Al Ettifaq jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

28.01.26 13h30

Série A saudita

Al-Najma x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita

Al Najma e Al Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

28.01.26 11h20

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

Cariocão

Maricá x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/01) pelo Campeonato Carioca

Maricá e Sampaio Corrêa-RJ jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

27.01.26 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão

Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão

28.01.26 7h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira

28.01.26 7h00

PRA ONDE VAI?

Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba

Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos

27.01.26 19h41

PRAZER, LEÃO!

Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão

Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino

27.01.26 23h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda