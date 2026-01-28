Al-Ahli x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita

Al Ahli x Al Ettifaq disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ahli x Al Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 3° colocado da Série A saudita e acumula 12 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pela Série A saudita.

Já Al Ettifaq está em 7° lugar com 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al Ahli x Al-Ettifaq: prováveis escalações

Al-Ahli: Sem informações.

Al-Ettifaq: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Ettifaq

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 14h30