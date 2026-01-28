Al-Najma x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pelo Campeonato Saudita

Al Najma x Al Riyadh disputam hoje, quarta-feira (28/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h20 (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma Club, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Najma x Al Riyadh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h20 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma é o lanterna da Série A saudita, ainda não obteve vitórias e soma 4 empates, 13 derrotas, 17 gols marcados e 36 gols sofridos. O time é o único ainda sem vitórias no Campeonato Saudita.

Já Al Riyadh ocupa a 16° posição da competição e acumula 2 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 17 gols marcados e 37 gols sofridos. O time não vence há 11 rodadas da Série A saudita.

Al Najma x Al-Riyadh: prováveis escalações

Al-Najma: Sem informações.

Al-Riyadh: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Najma x Al Riyadh

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Najma Club, em Unaizah, Arábia Saudita

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 12h20