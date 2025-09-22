Al Adalh x Al Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/9) pela Copa do Rei Saudita

Al Adalh x Al-Hilal disputam hoje, segunda-feira (22/09), a segunda rodada da Copa do Rei Saudita. O jogo está programado para as 15h30 (horário de Brasília), na Cidade Esportiva Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al Adalh x Al-Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Adalh é o 15° colocado da Série B saudita e já acumula um empate de 4 a 4 com Al Raed e uma derrota de 3 a 1 para Al Draih.

Al Hilal ocupa a 7° posição da Série A com uma vitória de 2 a 0 sobre Al Riyadh e dois empates com Al Quadisiya e Al Ahli.

Al Adalh x Al-Hilal: prováveis escalações

Al Adalh: Al-Amri; Cunha, Turci e Al-Muziel; Al-Marri, Semakula, Hassan Abdullah e Al-Suwaij; Al-Ibrahim, Bouamer e Al-Salem. Técnico: Mohamed Al-Ayari.

Al Hilal: Bono; Hamed, Tambakti, Lajami e Moteb; Kanno, Nasser e Milinkovic-Savic; Al-Qahtanu, Al-Dawasari e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzagui.

FICHA TÉCNICA

Al Adalh x Al Hilal

Copa do Rei Saudita

Local: Cidade Esportiva Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Hofuf, Arábia Saudita

Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 15h30