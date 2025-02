Águia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (26/02) pela Copa do Brasil

Águia de Marabá x Fluminense disputam hoje, quarta-feira (26/02), a primeira rodada da Copa do Brasil. O jogo está programado para as 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Águia de Marabá x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, todos pelo Campeonato Carioca, o Fluminense passou por 3 vitórias e 2 empates.

Já o Águia de Marabá somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, todas pela Copa Verde e pelo Parazão.

Águia de Marabá x Fluminense: prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka e Alan Pires; Murilo Gabriel (Janderson), Kukri e Germano; Lucas Silva, Érico Júnior e Jonata Bastos. Técnico: Sílvio Criciúma.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignacio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Agustín Canobbio e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Águia de Marabá x Fluminense

Copa do Brasil

Local: Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2025, 19h30