Águia recebe o Altos-PI em Marabá precisando da vitória para deixar lanterna na Série D

Com a necessidade de vencer, o Águia de Marabá enfrenta o Altos neste sábado (1º) no Estádio Zinho Oliveira. O jogo, marcado para as 19h, é válido pela sexta rodada da fase de grupos da Série D. Com apenas 3 pontos no Grupo B, o Águia precisa da vitória para continuar na competição.

A partida será a estreia em casa do técnico Glauber Ramos, que já comandou a equipe em três jogos fora de casa com resultados negativos: uma derrota e um empate na Série D, além de uma derrota para o São Paulo na Copa do Brasil. Agora, a vitória é essencial.

Para isso, a diretoria anunciou recentemente a contratação dos meias Erick Flores e Germano Caon. Cabe ao técnico encontrar a melhor formação e aos jogadores marcar os gols necessários. Caso contrário, a temporada 2024 pode terminar antes do esperado.

O Altos, por sua vez, contará com os retornos do zagueiro Leandro Amorim e do volante Brayann, que estavam suspensos. No entanto, o volante Lucas Gomes, o meia Valber Júnior e o atacante Matheus Taumaturgo estão suspensos. Além disso, o volante Iago Leite e o zagueiro Arlan, que se recupera de uma cirurgia no olho, permanecem no departamento médico.

A equipe piauiense ainda teve um atravanco antes do duelo. O último treino da equipe, que seria realizado na última quinta-feira (30), foi cancelado devido um problema no ônibus da delegação. O adversário do Azulão está numa situação melhor na tabela, ocupando atualmente a quarta posição no grupo A2, com sete pontos.

Ficha Técnica

Data: 01/06/2024

Hora: 19h

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque (PA) e Jhonathan Leone Lopes (PA)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Caíque Baiano, Wender; Matheus Lima, Hitalo, Soares; Junior Dindê, Braga e Rodrigão.

Técnico: Glauber Ramos

Altos: Careca; Gean, Leandro Amorim, Alberte e Arthurzinho; Hudson, Valderrama e Brayann; Rogério Sena, William Anicete (Adriano Napão) e Wellington Júnior.

Técnico: Carlos Rabello