Águia de Marabá e Castanhal ficam no empate, em jogo disputado no Zinho de Oliveira

Águia de Marabá e Castanhal não conseguiram sair do zero, no primeiro jogo dos times pelas quartas de finais do Campeonato Paraense. A partida foi disputada no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, no Souza, em Belém.

Coube aos visitantes sair paras jogo. A equipe do técnico Robson Melo partiu para cima nos primeiros minutos e conseguiu boas oportunidades. Aos 11, o Japiim ganhou falta pela esquerda, o goleiro Zé Carlos rebateu a bola e William Fazendinha abriu o placar, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o gol.

A partir daí houve troca de ataques, com o Castanhal se valendo da fragilidade da defesa do Águia. Aos poucos o time envolveu o sistema defensivo dos donos da casa. O Águia respondia como dava. Luan Parede foi bastante acionado no meio e algumas chances apareceram. Aos 20, o Águia avançou com Coruja, lançando Adauto, que invadiu a área em cima da marcação, mas a finalização esbarrou na defesa.

Na etapa final, os times fizeram algumas modificações no sistema defensivo. Águia e Castanhal entraram no sistema 4-4-2, mas no decorrer do segundo tempo os donos da casa mudaram para o 3-5-2, deixando o time com maior necessidade de retorno à defesa. Assim, o Castanhal foi para frente, nas investidas Samuel e Pedrinho pelas laterais, que pouco abasteceram Leandro Cearense.

A entrada de Flamel no ataque do Águia deu mais força ao time, que praticamente se lançou inteiro na frente, impondo uma pressão na reta final do jogo. O Castanhal se valia dos contra-ataques, mas ambos pecavam na qualidade dos arremates. Assim, aos 51 do segundo tempo o árbitro Gustavo Ramos Melo encerrou a partida em 0 a 0.

Ficha técnica:

Local: estádio Zinho de Oliveira

Hora: 17h

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Luiz Diego Nascimento Lopes e Ducival da Silva Brito

Águia: Zé Carlos; Pedro Levy (Marcelo), Rodrigo, Admilton, Daniel (Guga); Elivelton, Ramon, Coruja, Luan Parede (Gabriel); Wendel (Balão)e Adauto (Flamel).

Técnico: Wando Costa

Castanhal: Axel Lopes; Daelson (Samuel), Dedé, Gustavo, Maia (Pedrinho); Ricardo Capanema, Ruan (Fabinho), William Fazendinha (Elias), Lukinha; Leandro Cearense e Pecel.

Técnico: Robson Melo