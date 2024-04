Águia de Marabá deve confirmar jogo contra São Paulo no Mangueirão, revela executivo

O Águia de Marabá vai enfrentar o São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil. O confronto, definido por sorteio, deve ocorrer no Estádio do Mangueirão, em Belém, informação que deve ser confirmada pelo time ainda nesta quinta-feira (18), mas já foi dada como certa pelo gerente de futebol do Azulão, Roberto Ramalho.

“A diretoria deve se manifestar ainda hoje, até o fim do dia. Mas, tudo indica que a partida será no dia 2 de maio, no Mangueirão mesmo”, revelou.

A incerteza com a data e local da partida de ida entre as equipes, surgiu pela especulação de que o jogo seria no dia 1 de maio, um dia depois de um show, que está marcado para o dia 30 de abril no Mangueirão.

No entanto, a data da partida deve ser no dia 2 para viabilizar o deslocamento da equipe do São Paulo até Belém, isso porque, antes de enfrentar o Águia, o Tricolor encara o rival Palmeiras no dia 29 de abril, em partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O tempo teve também ser o suficiente para realizar os devidos reparos após o show, para o jogo ocorrer nos gramados do Colosso do Bengui.