Águia apresenta elenco, mas promete dispensas antes do início do Parazão

O elenco do Águia de Marabá se reapresentou na tarde desta quarta-feira (5) para iniciar a sequência de treinamentos antes da estreia no Campeonato Paraense 2022. Ao todo, 29 jogadores compõem o elenco do Azulão Marabaense.

Em coletiva de imprensa, a diretoria do clube informou que 10 atletas que se reapresentaram não estão confirmados para a disputa do Parazão. Eles realizarão um período de testes junto ao restante do elenco e, caso tenham um bom rendimento, serão integrados ao time.

Além disso, a diretoria do Azulão informou que, nas próximas semanas, novas contratações serão anunciadas para compor o elenco.

Veja a lista de atletas que se reapresentaram ao Águia:

Goleiros

Ze Carlos

Gustavo

Kahakre (Sub-20)

Carlos (Sub-17)

Laterais

Paulinho

Gabriel Victor

Marcelo (Sub-20)

Paulo Henrique

Eric Dantas

Zagueiros

Danilo Cirqueira

Sandro

Admilton

Pedro Lucas (Sub-20)

Rodrigo

Volantes

Balão Marabá

Lucas Rondineli

Da Silva

Corujinha

Patrick

Ítalo (Sub-20)

Meio Campo

Wendel

Luan Henrique

Gerson

Ramon Santos

Atacantes