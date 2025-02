Água Santa x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/02) pelo Paulistão

Água Santa x Palmeiras disputam hoje, domingo (09/02), a 8° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 18h30 (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Água Santa x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pelo UOL Play, pelo Nosso Futebol, pela Zapping TV e pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras está na vice-liderança do Grupo D do Paulistão com 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Água Santa é o lanterna do Grupo C e acumula 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, 6 gols marcados e 16 gols sofridos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo]]

[[(standard.Article) Jogos de hoje na NBA ao vivo: veja onde assistir e os horários das partidas deste domingo (09/02)]]

Água Santa x Palmeiras: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Fabinho, Richard Ríos e Maurício; Estêvão, Facundo Torres e Thalys. Técnico: Abel Ferreira.

Água Santa: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles, Rafael Vaz e Guilherme Lazaroni; Villian, Wesley Dias e Luan Dias; Neilton e Ademílson. Técnico: Pintado.

FICHA TÉCNICA

Água Santa x Palmeiras

Campeonato Paulista

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2025, 18h30