Agora ex-Paysandu, meia-atacante é inscrito no BID e já pode estrear por novo clube

O ex-Paysandu Vinícius Leite foi oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode estrear pelo seu novo clube, o Avaí-SC. A equipe de Vinícius está em 10° na Série B, a sete pontos do G4 e ainda sonha com o acesso à primeira divisão.

Vinícius Leite era o jogador mais criativo no ataque do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O próximo jogo do time catarinense é nesta sexta-feira (13), às 18h30, em casa, contra o Paraná-PR. Como Vinícius Leite já está no BID, ex-meia atacante do Paysandu pode estrear.

Total

63 jogos

51 como titular

20 jogos substituído

4866 minutos

09 gols

14 assistências

08 pré-assistências

Participação em 31 gols