Afiliada da Record anuncia jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, mas não exibe partida

Uma TV afiliada da Record acabou confundindo o público, nesta terça-feira, ao anunciar que exibiria o confronto Flamengo x Nova Iguaçu, pelo Carioca, e não ter transmitido a partida. O apresentador do "Balanço Geral" de Goiânia, Rômulo César, convidou os torcedores a acompanharem a partida de estreia da emissora como dona dos direitos da competição, mas, o sinal do jogo não foi mostrado na região.

- Hoje tem duelo entre Flamengo e Nova Iguaçu, às 21h30, na tela da nossa programação - comentou o apresentador.

Assim como a Record em Goiás teve problemas, a Record Rio sofreu com algumas críticas por parte do público por problemas no sinal da partida. Porém, a afiliada sequer recebeu os direitos de transmissão para exibir a partida na região.

Se acordo com o site TV Pop, os jogos do Carioca serão exibidos apenas para as afiliadas que adquirirem parte dos direitos da Record Rio. A programação exibida foi a mesma de São Paulo, com as novelas Gênesis e Topíssima.

A emissora já comunicou que 26 cidades terão os jogos: Brasília, Salvador, Goiânia, Belém, Manaus, Cabrália, Campos, Uberlândia, Aracaju, Teresina, Macapá, Vitória, Rondônia, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Joinville, Chapeco, Criciúma, Curitiba, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.