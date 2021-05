Adversário do Remo na Série B, Vasco contrata atacante ex-Paysandu

O Vasco acertou a contratação do atacante Daniel Amorim, de 31 anos, que estava no Tombense-MG. O jogador de 1,91m jogou no Paysandu em 2017 e iria enfrentar o Papão no próximo final de semana, na estreia da Série C, porém o clube carioca tratou de fechar com centroavante.

Pela equipe mineira nesta temporada Daniel Amorim atuou em sete partidas e marcou seis gols, inclusive fez um deles contra o Vasco, na derrota do Tombense por 2 a 1 para o Gigante da Colina, na segunda fase da Copa do Brasil. O carioca chega por empréstimo ao clube cruzmaltino até o término da Série B.

NO PAYSANDU

O jogador foi contratado pelo Papão por empréstimo junto ao Tombense e chegou para assumir o posto de Leandro Cearense, que tinha saído do Paysandu para jogar no Fortaleza-CE. Mas a sua passagem em Belém durou pouco, apenas oito partidas na Série B de 2017 e nenhum gol marcado.