Adversário do Remo na Série B, Botafogo contrata meia que passou pelo Baenão

De olho na Série B, o Botafogo-RJ contratou outro velho conhecido a torcida do Remo. Além de certar a chegada do goleiro Douglas Borges, que passou pelo Leão azul em 2016, o Fogão oficializou neste sábado (6) o vínculo com o meia Marcinho, que defendeu as cores azulinas também em 2016.

Marcinho, de 25 anos, estava atuando no Cuiabá-MT, por onde conquistou o acesso à Série A do Brasileirão. O jogador já defendeu o Corinthians-SP, São Bernardo-SP, São Paulo-SP, Athlético Paranaense, Sport-PE e Goiás-GO.

Pelo Remo Marcinho não teve muito espaço, mas conseguiu atuar em 13 partidas, principalmente na Série C e não marcou nenhum gol. O jogador terá a oportunidade de reencontrar com o Leão Azul nesta temporada, já que o Fogão será adversário do Remo na Série B 2021.