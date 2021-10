Adversário do Paysandu, Criciúma-SC oficializa novo técnico para o restante da Série C

Após a demissão do técnico Paulo Baier, o Criciúma-SC, adversário direto do Paysandu por uma das vagas na Série B, anunciou a contratação do treinador Cláudio Tencati. O comandante chega com a missão de recolocar o Tigre na Segunda Divisão nacional.

Com 47 anos, o paranaense de Cianorte (PR), chega como experiência no currículo. Já comandou equipes como Vitória-BA, Londrina-PR, Atlético-GO e Brasil de Pelotas-RS, inclusive esteve em Belém nesta temporada como técnico do Brasil-RS, em jogo da Série B, na derrota do clube gaúcho para o Remo no Baenão, pelo placar de 1 a 0.

Na equipe do Londrina-PR, Tencati foi considerado o técnico mais longevo do futebol brasileiro, onde trabalhou por seus temporadas de forma contínua, além de ter conquistado dois acessos, e os títulos estaduais e da Primeira Liga pelo Tubarão.

O treinador chega ao Criciúma e também leva o auxiliar técnico Aléssio Antunes e iniciam o trabalho nesta quarta-feira (6). O próximo compromisso do Tigre no quadrangular da Série C é no domingo (10), contra o Ituano-SP, fora de casa, ás 16h.