Adversário do Leão na Série B, Botafogo possui quatro jogadores ex-Remo e Paysandu

O Botafogo-RJ caiu para a Série B e vai atuar contra o Remo em 2021. A equipe carioca fechou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Gilvan, de 31 anos, para a atual temporada e que já teve passagens pelo Paysandu. O clube alvinegro está cheio de velhos conhecidos das torcidas de Papão e Leão.

Além do zagueiro Gilvan e do técnico Marcelo Chamusca, que passaram pelo Paysandu e conquistaram estaduais, o Botafogo contará também com o goleiro Douglas Borges, que passou pelo Remo em 2016, o meia Marcinho que defendeu as cores do Leão Azul também em 2016 e o do lateral esquerdo Guilherme Santos, que esteve no Paysandu nas temporadas 2017 e 2018.