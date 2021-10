Adversário do Castanhal, Fast jogará com a Copa Verde com equipe Sub-20

O primeiro representante do Pará a estrear na Copa Verde é o Castanhal. O Japiim entrará em campo na próxima quarta-feira (13), contra o Fast-AM, em Manaus (AM), ás 16h, pela primeira fase da competição, que será em jogo único. O adversário do clube paraense terá novidades para a partida.

O clube amazonense entrará em campo com a equipe Sub-20. A informação foi confirmada pelo técnico das categorias de base Darlan Borges, ao site “GE AM”.

“Estamos trabalhando bastante, focados visando essa estreia. Esquema tático não vai ser problema, pois essa equipe jogou junto no primeiro semestre. O grande obstáculo será a preparação física e o pouco tempo de trabalho”, disse.

O Castanhal realizou dois amistosos de preparação para a competição, os dois contra equipes que estão na disputa da Segundinha do Parazão, com uma vitória diante do Sport Real e um empate contra Capitão Poço.

A equipe comandada pelo técnico Cacaio, o Castanhal joga pela primeira vez a Copa Verde e já venceu o adversário nessa temporada duas vezes, tanto em Manaus, quanto na “Cidade Modelo”, ambas pelo Campeonato Brasileirão da Série D. A delegação aurinegra viaja nesta terça-feira (12), às 14h50 para Manaus.