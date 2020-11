Adversário de Remo e Paysandu tem surto de covid e seis jogadores estão fora da partida

O atual líder do grupo A da Série C vive um momento delicado. O Santa Cruz-PE, após nova testagem nos atletas, foi confirmado que seis deles testaram positivo para covid-19 e foram imediatamente afastados pelo departamento médico do clube.

Os zagueiros Danny Morais, Denilson e Willian Alves, o lateral Toty, o volante Paulinho e o atacante Pipico estão em isolamento. O treinador Marcelo Martelotte e os atacantes Negueba e Caio Mancha também testaram positivo no início da semana, devem ser liberados pelo DM, porém não deverão atuar contra o Vila Nova-GO, no sábado (7), já que ficaram sem treinar.