Adversário de Remo e Paysandu na Série C faz 'vakinha' para pagar dívida na FIFA

O Imperatriz-MA que disputou a Série C de 2020 e enfrentou Remo e Paysandu, vive um momento delicado. A equipe maranhense tenta pagar uma dívida com a FIFA, referente ao não pagamento de uma taxa da contratação do jogador Breno Caetano. Atualmente a dívida é de R$224 mil, de acordo com o clube. Pensando em arrecadar essa quantia, a diretoria do Cavalo de Aço decidiu abrir uma “vakinha” virtual.

O clube já recebeu algumas doações e contou com apoio de várias pessoas, inclusive do ex-goleiro Gilmar Rinald, que passou pelo Flamengo, São Paulo e fez parte do elenco tetracampeão mundial de futebol em 1994 com a Seleção Brasileira. Um pouco mais de R$17 mil já foi arrecadado.

59 anos de história não podem ser apagados! 🐎🇮🇩



Nosso Mais Querido precisa de sua ajuda. A Sociedade Imperatriz de Desportos está com dificuldades em quitar dívidas com a FIFA, e acredita na força dessa torcida apaixonada que vibra e apoia nas horas boas e ruins. Estamos + pic.twitter.com/NPB7cQ0IYA — Sociedade Imperatriz de Desportos (@Imp_Oficial) January 5, 2021

Parta ajudar o Imperatriz o torcedor poderá doar qualquer quantia através da conta:

Bradesco

Agência: 0460

C.C: 29088-2

CBPJ: 23.752.398/0001-1

Pessoa Jurídica: H J de Mendonça Ayres

Chave PIX: 23752398000118