Adversário da dupla Re-Pa na Série C, clube contrata zagueiro campeão com o Remo

O Brasileirão da Série C está próximo e os clubes seguem procurando jogadores para compor o elenco. O Ferroviário-CE, equipe que será adversária do Remo e do Paysandu, fechou a contratação do zagueiro Fredson, de 30 anos, ex-Clube do Remo.

O jogador disputou o Campeonato Catarinense deste ano pela equipe do Barra-SC, onde atuou em dez partidas. Fredson defendeu o Remo nas temporadas 2019, 2020 e 2021 conquistando os títulos do Campeonato Paraense em 2019 e também da Copa Verde em 2021, além de ter feito parte do grupo que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro pelo Leão. Foram 75 partidas com a camisa azulina e sete gols marcados.

Fredson irá atuar com outros ex-companheiros do Remo. O Tubarão cearense contratou o volante Arthur, com passagens pela Tuna e pelo Remo em 2021. Outro atleta que está no clube cearense é o atacante Edson Cariús, que jogou no Leão Azul no ano passado.

O Ferroviário estreia na Série C no dia 10 de abril, fora de casa, contra o Mirassol-SP. Já o reencontro dos ex-azulinos com o Remo será somente na 17ª rodada, em Belém, no Baenão, mas ainda sem data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).