Adversário da dupla Re-Pa: jogador é demitido após ameaçar de morte companheiro de time na Série C

Na última sexta-feira (30) o Ferroviário-CE, clube que disputa a Série C e é adversário da dupla Re-Pa, divulgou uma nota anunciando as saídas de cinco jogadores , porém não revelou os motivos dos desligamentos, mas o treinador Marcelo Vilar, depois da derrota para o Treze-PB comentou os motivos dos desligamentos e uma deles chocou os torcedores.

LEIA MAIS

Série C: adversário direto de Paysandu e Remo dispensa cinco titulares

De acordo com Vilar, o atacante Wesley, que marcou o gol contra o Remo, foi dispensado depois de ameaçar de morte um companheiro de clube. O técnico não deu detalhes do ocorrido e percebeu que a situação estava insustentável.

“Não podia continuar o jogador em uma situação dentro do elenco. Sabíamos dos problemas extracampo que ele tinha, mas não esperava. A partir do momento em que isso aconteceu, ficou difícil para qualquer comandante, diretoria, dentro de um elenco de 36 jogadores, manter um atleta que ameaçou outro”.

OUTROS ATLETAS

Siloé, Magno e Tiago Costa deixaram o clube por não estarem satisfeitos com o trabalho que estava sendo desenvolvido e reclamavam com frequência.

“Eles não acreditavam no trabalho. O tempo todo com insatisfação. Nós não queremos ninguém insatisfeito dentro do elenco. O grupo possui 36 jogadores e é mais interessante é o bem-estar dos 36 do que de dois, três atletas”, disse.

Já o atleta Olávio, outro que deixou o Tubarão, alegou problemas pessoais. O Ferroviário deixou o G-4 da Série C, após derrota para o Treze-PB por 1 a 0. O Tubarão ocupa agora a quinta colocação com 17 pontos, um amenos que o Manaus-AM, primeiro clube no G-4. O próximo compromisso é justamente contra o clube amazonense, no sábado (7), na Arena Amazônia.