'Paredão' no Manaus: zagueiro anuncia 'eliminação' de atacante nas vésperas de jogo com o Remo

Apesar de estar disputando a Copa Verde, o Manaus passa pela reformulação do elenco e já conta com oito baixas após o termino da Série C. A última foi do atacante Denilson. O anúncio da saída ocorreu de uma forma um pouco inusitada. O zagueiro Luis Fernando, que deve enfrentar o Remo, brincou com a saída do agora ex-companheiro de equipe comparando a situação com o Big Brother Brasil, inclusive usando a música tema do reality show da Globo. No story, o defensor escreve um texto curto para anunciar quem seria o “eliminado” da semana do BBB do Manaus FC.

"Você foi um cara que nos ajudou bastante e foi muito dedicado, mas acabou seu reinado, vem aqui para fora, Denilson, você está eliminado”, afirmou Luis Fernando na postagem.

Denilson disputou 14 dos 24 jogos do Manaus na Série C e marcou três gols, mas não chegou a atuar pela Copa Verde. Após a brincadeira, o atacante usou o instagram para se despedir de forma oficial do Gavião do Norte.

“Venho através desta publicação, agradecer a agremiação do Manaus. Diretoria sempre honesta e integra em suas escolhas; meu muito obrigado! A comissão técnica, sempre trabalhando em prol do grupo. E a vocês, torcedores! Como vocês apoiam; ganhei uma nova cidade para chamar de casa. Espero um dia voltar e sentir toda a energia vinda desse povo maravilhoso. Estarei sempre na torcida!”, comentou.

Além de Denilson, os outros jogadores que deixaram o Manaus foram Matheus Inácio, Renan Rocha, Marcão, Guilherme Amorim, Anderson Paraíba, Guilherme Pira e Diego Rosa.

O Manaus enfrenta o Remo nesta quarta-feira (24), às 20h30, no Baenão, pela volta das quartas de final da Copa Verde. No primeiro jogo, os times ficaram no 1 a 1. Avança para a semifinal quem vencer. Se der outro empate, a decisão será nos pênaltis.

O jogo de Remo e Manaus terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.