Acidente: Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, bate carro em trator na BR-116, em Minas

Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, esteve envolvido em um acidente na BR-116, entre Fervedouro e Divino, na Zona da Mata de Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro em que o ex-dirigente e sua esposa estavam colidiu com um trator de pequeno porte. Felizmente, Braga saiu ileso, enquanto sua esposa sofreu apenas um ferimento no dedo.

VEJA MAIS

O acidente ocorreu em um trecho de subida da rodovia, quando o veículo do ex-presidente do Flamengo colidiu na traseira do trator, que transportava capim. O operador do trator foi arremessado para fora do veículo, sofrendo ferimentos leves, sendo posteriormente levado para o hospital por uma ambulância da concessionária responsável pela administração da rodovia.

Márcio Braga ajudou a montar o time do Flamengo campeão brasileiro em 2009 (Divulgação/Flamengo)

Aos 87 anos, Márcio Braga presidiu o Flamengo em seis mandatos distintos, abrangendo os anos de 1977 a 1978, 1979 a 1980, 1987 a 1988, 1991 a 1992, 2004 a 2006 e 2007 a 2009. Após deixar a presidência em dezembro de 2010, o dirigente não ocupou mais cargos no clube. Embora tenha concorrido à presidência do Conselho de Grandes Beneméritos em janeiro deste ano, ele posteriormente retirou sua candidatura.

Durante seus mandatos, o Flamengo conquistou sete títulos estaduais, incluindo dois tricampeonatos, além de quatro títulos brasileiros e uma Copa do Brasil.