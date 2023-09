Após amistoso ser cancelado devido a terremoto, goleiro do Flamengo retorna da Seleção Olímpica

Com o cancelamento do amistoso da seleção olímpica devido a um terremoto no Marrocos, o goleiro titular do Flamengo, Matheus Cunha, está de volta ao Rio de Janeiro mais cedo do que o esperado. Sua presença no jogo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Kléber Andrade, pelo Brasileirão, está sendo discutida.

Na última sexta-feira (8), um terremoto devastador atingiu o Marrocos, causando quase três mil mortes e levando ao cancelamento do segundo amistoso da seleção olímpica contra o Marrocos, originalmente programado para a noite de segunda-feira (11). A CBF decidiu antecipar o retorno da equipe ao Brasil, incluindo Matheus Cunha e a comissão técnica, que desembarcarão no Rio de Janeiro nesta terça-feira.

O voo de retorno incluiu uma escala em Portugal antes de chegar ao Rio de Janeiro. Devido à logística envolvida na viagem, o Flamengo está sendo cauteloso em relação à participação de Matheus Cunha na partida contra o Athletico-PR e planeja discutir a programação com o goleiro.

A equipe do Rubro-Negro encerra sua preparação nesta terça-feira para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A apresentação da equipe no Ninho do Urubu está marcada para as 10h, com o início do treinamento previsto para uma hora depois. Os jogadores permanecerão concentrados no CT até a saída para o Aeroporto do Galeão, programada para o final da tarde.