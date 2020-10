Absoluto: Bragantino vence e consolida liderança na Série D

Bragantino vive momento bom na Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão manteve liderança do grupo A1 ganhando do Galvez-AC por 2 a 0. O jogo foi realizado neste domingo (25) no Diogão.

O Bragantino chega aos 20 pontos impondo larga vantagem sobre os concorrentes.

Os gols do Tubarão foram marcados por Túlio marcou aos 24 do primeiro tempo. Canga, cobrando penalidade aos 29’ da segunda fase, consolidou o triunfo bragantino.

Jogo

O Galvez, o Imperador do Acre, entrou na disputa indo pra cima do Tubarão. Em dois lances assustou. Mamude mandou a bola para fora os 8’. Aos 15’, Wanderson chutou forte. A bola foi nas traves de Axel Lopes.

O Bragantino depois da pressão, mostrou reação. Aos 17’Paulo de Tárcio cabeceou para fora. Já aos 24’, em rebatida da zaga acreana, Túlio pegou de voleio e marcou um bonito gol.

Aos 29’ Edicleber quase faz o segundo. O zagueiro Weverton conseguiu tocar a bola para escanteio. Outra ba chance do Tubarão aconteceu aos 34’ com Gugú batendo para fora numa tabela com Canga.

Penalidade

No segundo tempo o Galvez veio com disposto com uma forte pressão com a entrada de novos jogadores. O Bragantino tinha maior posse de bola e aos 29’,numa jogada de Wendell, o zagueiro Weverton meteu a mão na bola.

Canga cobrou e marcou o segundo gol do Tubarão. Os acreanos ainda criaram situação de gols, porém, as melhores oportunidades foram dos tricolores.

Fora

O artilheiro Canga, cinco gols no campeonato, recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Tubarão na próxima rodada diante do Independente. O Galvez enfrenta p Atlético –AC

Bragantino-PA 2 x 0 Galvez- AC

Campeonato Brasileiro Série D – Grupo A1

Local: Diogão/Bragança

Gols: Túlio 24’/1ªT; Canga 29’/2ªT

Bragantino PA– Axel Lopes; Bruno Limão, Romário, Gabriel Gonçalves e Jackson (Esquerdinha), Ricardo Capanema, Paulo de Tárcio, Túlio (Wendell), e Edicleber(Emerson); Canga (Bilau) e Gugu Vieira (Fidélis). Técnico – Cacaio

Galvez- AC – Luiz Müller; renato, Joardson, Weverton e Alfredo (geovanni); Joel (Nesso), Gustavo Santos (Adriano) e Mamude (Lucas); Wanderson (Eudes),Daniego e Felip. Técnico – Zé Marco

Árbitro – Osimar Moreira da Silva Jr (GO)