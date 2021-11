Abel faz mistério sobre lateral-direito para final da Libertadores: ‘No dia 27 saberão’

Após a derrota do Palmeiras para o Fluminense no Maracanã, no último domingo (14), Abel Ferreira foi questionado em entrevista coletiva a respeito do lateral-direito titular para a final da Libertadores. O treinador desconversou a sobre a decisão, mas deixou claro que já tem um plano em mente

– Não queria muito abrir o jogo. Estou fazendo minhas experiências. Na minha cabeça está claro o que temos que fazer, mas no dia 27 vocês saberão – afirmou.

O lateral-direito titular de Abel na maior parte da temporada, Marcos Rocha, levou um cartão amarelo na semifinal contra o Atlético-MG e está suspenso para a decisão da Copa. Neste caso, Abel deve escolher entre Mayke e Gabriel Menino o jogador para cumprir a função.

No duelo contra o Fluminense, o treinador mandou os dois laterais a campo em momentos diferentes. Mayke iniciou a partida entre os onze escalados, enquanto Menino entrou na segunda etapa e atuou durante os 45 minutos finais.

A ausência de Marcos Rocha é o único desfalque do Palmeiras confirmado entre os prováveis titulares até o momento. Apesar disso, a escalação para a final ainda está em aberto e, como revelou em entrevista, Abel segue fazendo testes em algumas posições da equipe.

A decisão contra o Flamengo está marcada para o dia 27 e acontece no Estádio Centenário, localizado em Montevidéu, capital do Uruguai.