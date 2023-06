ABC x Chapecoense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/06) pela Série B

As equipes ABC x Chapecoense disputam nesta sexta-feira (09/06) a 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, em Natal (RN). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir ABC x Chapecoense ao vivo?

A partida ABC x Chapecoense poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como ABC x Chapecoense chegam para o jogo?

ABC é o atual lanterna da Série B com 1 vitória, 2 empates, 8 derrotas, 5 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já Chapecoense ocupa a 17° posição e soma 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos.

Prováveis Escalações

ABC: Simão; Luiz Gustavo, Afonso, Habraão e Jhonnathan; Wellington Reis (Gustavo Hebling), Ramon, Wallace e Thonny Anderson; Maycon Douglas e Felipe Garcia. Técnico: Allan Aal.

Chapecoense: João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Pablo Oliveira, Cazonatti e Pavani; Felipe Ferreira, Alisson Farias e Danrlei. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

ABC x Chapecoense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Maria Lamas Farache, em Natal (RN)

Data/Horário: 09 de junho de 2023, 21h30