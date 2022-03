ABC x Altos: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (16/03) pela Copa do Brasil

As equipes ABC x Altos entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (16/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida terá por local o Estádio Maria Lamas Farache, em Natal (RN). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir ABC x Altos ao vivo?

A partida ABC x Altos pode ser assistida ao vivo pelo canal de Youtube do ABC, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como ABC x Altos chegam para o jogo?

O ABC venceu sua estreia na Copa do Brasil, realizada contra o Costa Rica, por 3 a 0. No Campeonato Potiguar, a equipe está em 3° e acumula 3 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 sofridos.

Já o Altos venceu o Sport de Recife por 1 a 0. No Campeonato Piauiense, o time ocupa a 3° posição, com 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 6 sofridos. Porém, a equipe está em penúltimo lugar do Grupo B da Copa do Nordeste, onde registra 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 6 sofridos.

As equipes se enfrentarão novamente pela Copa do Brasil no dia 30 de abril.

Prováveis escalações

ABC: Pedro Paulo; Luís Gustavo, Richardson, Ícaro e Felipinho; Ítalo Henrique, Erick Varão e Allan Dias; Kelvin, Fábio Lima e Jefinho. Técnico: Moacir Júnior.

Altos: Marcelo; Ferrari, Mimica, Lucas Souza e Dieyson; Tibiri, Marconi e Dieguinho (Diego Viana); Elielton, Manoel e Betinho. Técnico: Carlos Rabello.

Ficha técnica

ABC x Altos

Copa do Brasil

Local: Estádio Maria Lamas Farache, em Natal (RN)

Data/horário: 16 de março de 2022, às 16h