'A Seleção Brasileira não tem a mínima chance de vencer a Copa do Mundo', crava Casagrande

Após o empate sem gols da Seleção Brasileira com a Colômbia deste domingo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o comentarista Walter Casagrande disparou contra a equipe nacional. O ex-atacante escreveu em sua coluna no portal 'GE' que, se continuar jogando neste nível, o Brasil não tem chances de conquistar a próxima Copa do Mundo.

- A Seleção Brasileira está colecionando péssimos jogos, péssimos desempenhos, um time que não joga nada faz tempo. O empate por 0 a 0 com a Colômbia foi mais um [...] Com o futebol apresentado hoje em dia, a Seleção Brasileira não tem a mínima chance de vencer a Copa do Mundo - iniciou o comentarista.

- Quando chegar em 2022, e o Brasil jogar esse futebolzinho e o craque Neymar fizer o mesmo papel que fez em 2018, todo mundo vai criticar, todo mundo vai criar coragem de falar que ele não jogou nada mais uma vez. Foi o que aconteceu em 2017 quando eu falei que ele era um cara mimado - acrescentou o ex-atleta.

- O Tite terá muito trabalho para fazer essa Seleção conseguir chegar na Copa competitiva e com chances de título. Ele precisa ser mais corajoso, não ser mais refém do Neymar. Sou contra jogadores com cadeira cativa na seleção brasileira. Esse privilégio só para jogadores acima da média e nesse grupo para mim só os goleiros, Marquinhos e o Neymar podem ter esse privilégio - completou Casagrande.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na competição, o Brasil lidera a tabela com 28 pontos em 10 jogos.