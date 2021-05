A 'Estrela do Norte'! Taça do Parazão 2021 ficará exposta em shopping na grande Belém

A taça mais desejada do futebol paraense estará em exposição. A “Estrela do Norte”, troféu que premia o campeão paraense estará exposta no Shopping Castanheira a partir desta quinta-feira (20) até o dia 30 de maio e o torcedor poderá fazer uma foto com ela.

Além da taça, vários painéis de fotos com o troféu em pontos turísticos de Belém também fazem parte da exposição. A intenção é levar o futebol para perto do torcedor, já que ainda está proibida a presença da torcida nos estádios por conta da pandemia de covid-19. O evento ocorre na Praça central do Shopping Castanheira, das 10h às 21h.

VEJA IMAGENS DA EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO DA TAÇA DO PARAZÃO 2021 Divulgação / FPF Divulgação / FPF Divulgação / FPF Divulgação / FPF Divulgação / FPF

O objeto de desejo de Paysandu x Tuna, que decidem o campeonato no próximo domingo (23), na Curuzu, mede 65 centímetros e possui elementos da cultura paraense. A base é feita de madeira e ela tem o formato de um vaso marajoara.

Paysandu x Tuna faze a grande final do Parazão neste domingo (23), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Na primeira partida a Águia Guerreira venceu por 4 a 2 e possui a vantagem de até perder por um gol, que mesmo assim conquista o título. Já o Papão precisa vencer por três gols de diferença para levantar a taça, caso vença por dois, o Parazão será decidido nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.