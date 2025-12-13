Futebol paraense vive salto histórico e deve superar 40 competições em 2026, diz presidente da FPF

O futebol paraense vive uma das maiores expansões da sua história recente. Em quatro anos, o calendário organizado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) saltou de cinco para 37 competições, e a projeção é que o estado ultrapasse 40 torneios já em 2026. A avaliação é do presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul.

Segundo ele, quando assumiu a federação, o Pará ocupava a última posição no ranking nacional de competições estaduais — empatado com Acre e Rondônia — e enfrentava graves limitações na formação de atletas. Enquanto jogadores de base de grandes clubes chegavam ao profissional com cerca de 200 partidas, no Pará muitos estreavam com apenas 15 a 20 jogos disputados.

A expansão focou cinco eixos: base, profissional, feminino, municipal e arbitragem. Entre os avanços, Gluck Paul destaca a criação das categorias sub-15, sub-17 e sub-20; a reestruturação das Séries A1, A2 e A3; a implantação do VAR próprio; e o crescimento do futebol feminino, que passou de uma para dez competições.

A FPF também passou a custear arbitragem e logística em mil jogos de base, gastos que antes recaíam sobre os clubes. No profissional, as competições foram reorganizadas e passaram a oferecer cotas inéditas de R$ 50 mil, garantindo previsibilidade financeira.

O presidente também cita a renovação de 80% do quadro de árbitros e o fortalecimento do Intermunicipal, que hoje reúne mais de 100 seleções e cerca de 20 mil atletas, com apoio de empresas como Google.

Mesmo com os avanços, Gluck Paul reconhece desafios — especialmente as paralisações de campeonatos por decisões do Tribunal de Justiça Desportiva. Ele afirma que, a partir desta temporada, a federação denunciará imediatamente irregularidades para evitar que denúncias estratégicas nas últimas rodadas prejudiquem o andamento das competições.