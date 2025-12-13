Futebol paraense vive salto histórico e deve superar 40 competições em 2026, diz presidente da FPF Número de torneios no Pará subiu de cinco para 37 em quatro anos; federação projeta expansão da base, do feminino e da arbitragem Gabi Gutierrez 13.12.25 17h00 Presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul (Foto: Carmem Helena | O Liberal) O futebol paraense vive uma das maiores expansões da sua história recente. Em quatro anos, o calendário organizado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) saltou de cinco para 37 competições, e a projeção é que o estado ultrapasse 40 torneios já em 2026. A avaliação é do presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. Segundo ele, quando assumiu a federação, o Pará ocupava a última posição no ranking nacional de competições estaduais — empatado com Acre e Rondônia — e enfrentava graves limitações na formação de atletas. Enquanto jogadores de base de grandes clubes chegavam ao profissional com cerca de 200 partidas, no Pará muitos estreavam com apenas 15 a 20 jogos disputados. A expansão focou cinco eixos: base, profissional, feminino, municipal e arbitragem. Entre os avanços, Gluck Paul destaca a criação das categorias sub-15, sub-17 e sub-20; a reestruturação das Séries A1, A2 e A3; a implantação do VAR próprio; e o crescimento do futebol feminino, que passou de uma para dez competições. A FPF também passou a custear arbitragem e logística em mil jogos de base, gastos que antes recaíam sobre os clubes. No profissional, as competições foram reorganizadas e passaram a oferecer cotas inéditas de R$ 50 mil, garantindo previsibilidade financeira. O presidente também cita a renovação de 80% do quadro de árbitros e o fortalecimento do Intermunicipal, que hoje reúne mais de 100 seleções e cerca de 20 mil atletas, com apoio de empresas como Google. Mesmo com os avanços, Gluck Paul reconhece desafios — especialmente as paralisações de campeonatos por decisões do Tribunal de Justiça Desportiva. Ele afirma que, a partir desta temporada, a federação denunciará imediatamente irregularidades para evitar que denúncias estratégicas nas últimas rodadas prejudiquem o andamento das competições. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26