Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

O Liberal
fonte

Paraense teve que lutar pelo direito de jogar (Reprodução / Instagram / Clara.goleira)

A paraense Clara Rodrigues, de 16 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17. O anúncio foi feito na última terça-feira (19). Goleira das categorias de base do Internacional, esta é a primeira vez que a atleta é chamada para defender a equipe nacional.

Clara foi selecionada para um período de treinamentos no Centro de Treinamento Dartanhã, em Guararema, São Paulo. A convocação, que inclui 28 jogadoras no total, faz parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro, no Marrocos.

Durante o período, Clara e as demais atletas convocadas treinarão sob o comando da treinadora Rilany Aguiar, técnica da equipe sub-17 brasileira. Por meio das redes sociais, a goleira comemorou a convocação.

VEJA MAIS 

image FPF anuncia novo investimento para impulsionar o futebol feminino do Pará
Com o investimento de R$ 60 mil, a FPF pretende aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas e criar mais oportunidades para clubes e atletas

image Zagueira paraense do Corinthians é convocada para a Seleção Brasileira Feminina sub-15
Isa Matos, de 14 anos, fará parte do elenco brasileiro que vai disputa a Conmebol Liga Evolução.

"Extremamente feliz e grata pela minha primeira convocação. Que seja a primeira de muitas! Agradeço primeiramente a Deus, à minha família e a todos que estiveram comigo durante o processo", escreveu a jogadora.

Atualmente, Clara defende o time sub-17 do Internacional, no entanto, há pouco mais de seis anos, a atleta foi impedida de participar de uma competição de futsal quando ainda atuava no sub-10 da Tuna Luso.

Na ocasião, a jovem jogava em uma equipe mista do clube, mas foi barrada de disputar a 17ª Supercopa América de Futsal. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e, após uma liminar da Justiça, Clara conquistou o direito de entrar em quadra.

Na época, a mãe da atleta, Renata Rodrigues, criou a petição "Deixem as meninas jogarem em todos os campeonatos" para pressionar as autoridades e garantir a participação da filha na competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

futebol feminino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Destaque

Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil

20.08.25 11h51

Futebol

Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual

Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas

20.08.25 11h27

Será?

Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda

Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local

20.08.25 10h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

20.08.25 7h00

Futebol

Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira

Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4

20.08.25 9h45

REFORÇOS

Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata

Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026

19.08.25 21h25

Finalmente

Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B

Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal

20.08.25 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda