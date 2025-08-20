Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira

A paraense Clara Rodrigues, de 16 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17. O anúncio foi feito na última terça-feira (19). Goleira das categorias de base do Internacional, esta é a primeira vez que a atleta é chamada para defender a equipe nacional.

Clara foi selecionada para um período de treinamentos no Centro de Treinamento Dartanhã, em Guararema, São Paulo. A convocação, que inclui 28 jogadoras no total, faz parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro, no Marrocos.

Durante o período, Clara e as demais atletas convocadas treinarão sob o comando da treinadora Rilany Aguiar, técnica da equipe sub-17 brasileira. Por meio das redes sociais, a goleira comemorou a convocação.

"Extremamente feliz e grata pela minha primeira convocação. Que seja a primeira de muitas! Agradeço primeiramente a Deus, à minha família e a todos que estiveram comigo durante o processo", escreveu a jogadora.

Atualmente, Clara defende o time sub-17 do Internacional, no entanto, há pouco mais de seis anos, a atleta foi impedida de participar de uma competição de futsal quando ainda atuava no sub-10 da Tuna Luso.

Na ocasião, a jovem jogava em uma equipe mista do clube, mas foi barrada de disputar a 17ª Supercopa América de Futsal. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e, após uma liminar da Justiça, Clara conquistou o direito de entrar em quadra.

Na época, a mãe da atleta, Renata Rodrigues, criou a petição "Deixem as meninas jogarem em todos os campeonatos" para pressionar as autoridades e garantir a participação da filha na competição.