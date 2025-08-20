Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil O Liberal 20.08.25 11h51 Paraense teve que lutar pelo direito de jogar (Reprodução / Instagram / Clara.goleira) A paraense Clara Rodrigues, de 16 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17. O anúncio foi feito na última terça-feira (19). Goleira das categorias de base do Internacional, esta é a primeira vez que a atleta é chamada para defender a equipe nacional. Clara foi selecionada para um período de treinamentos no Centro de Treinamento Dartanhã, em Guararema, São Paulo. A convocação, que inclui 28 jogadoras no total, faz parte da preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro, no Marrocos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Durante o período, Clara e as demais atletas convocadas treinarão sob o comando da treinadora Rilany Aguiar, técnica da equipe sub-17 brasileira. Por meio das redes sociais, a goleira comemorou a convocação. VEJA MAIS FPF anuncia novo investimento para impulsionar o futebol feminino do Pará Com o investimento de R$ 60 mil, a FPF pretende aumentar o número de competições locais, capacitar profissionais como árbitras e delegadas e criar mais oportunidades para clubes e atletas Zagueira paraense do Corinthians é convocada para a Seleção Brasileira Feminina sub-15 Isa Matos, de 14 anos, fará parte do elenco brasileiro que vai disputa a Conmebol Liga Evolução. "Extremamente feliz e grata pela minha primeira convocação. Que seja a primeira de muitas! Agradeço primeiramente a Deus, à minha família e a todos que estiveram comigo durante o processo", escreveu a jogadora. Atualmente, Clara defende o time sub-17 do Internacional, no entanto, há pouco mais de seis anos, a atleta foi impedida de participar de uma competição de futsal quando ainda atuava no sub-10 da Tuna Luso. Na ocasião, a jovem jogava em uma equipe mista do clube, mas foi barrada de disputar a 17ª Supercopa América de Futsal. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e, após uma liminar da Justiça, Clara conquistou o direito de entrar em quadra. Na época, a mãe da atleta, Renata Rodrigues, criou a petição "Deixem as meninas jogarem em todos os campeonatos" para pressionar as autoridades e garantir a participação da filha na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol futebol feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 Será? Baenão pode voltar a receber jogos do Remo na Série B; entenda Estádio azulino é utilizado para treinos, mas eventos no Mangueirão podem transferir partidas para o local 20.08.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 REFORÇOS Dois jogadores da Série C assinam pré-contrato com o Paysandu: chegada depende do mata-mata Segundo o executivo de futebol, Frontini, caso seus times sejam eliminados, eles poderão se juntar ao Papão ainda nesta temporada. Se avançarem até o fim da competição, só chegarão em 2026 19.08.25 21h25 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13