Fred chega a 153 gols e se iguala a Edmundo como o terceiro maior artilheiro do Brasileirão

O atacante Fred conseguiu mais uma importante marca na temporada. Nesta quarta-feira, ele abriu o placar para o Fluminense na derrota por 4 a 1 para o Athletico Paranaense e se igualou a Edmundo como terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 153 gols. Com isso, ele fica a apenas um de distância de Romário, o segundo. Roberto Dinamite é o líder, com 190.

Este foi o primeiro gol de Fred neste Brasileirão e o 12º na temporada. Desde que retornou ao Fluminense, em maio de 2020, o camisa 9 marcou 17 vezes. O último havia sido no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em 2 de junho, na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã.

O centroavante já é o líder em gols da história do Brasileirão por pontos corridos (de 2003 para cá). Relembre as marcas que ele pode quebrar. Além disso, o jogador é o segundo maior artilheiro da história do Flu, com 189 gols, e o terceiro maior brasileiro da Libertadores, com 22.

Esta é só mais uma marca de Fred nesta segunda passagem pelo clube tricolor. Ele também tenta se tornar o maior artilheiro da da história da Copa do Brasil. Ele tem dois a menos do que Romário, com 36. Dos seis principais goleadores da competição, o camisa 9 é o único em atividade.