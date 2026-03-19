Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

França anuncia convocação para amistoso contra o Brasil com Mbappé e Dembelé; veja a lista

Em meio aos ataques dos EUA ao Irã, a Copa está progranada para começar dia 13 de junho.

Estadão Conteúdo
fonte

Mbappé é o homem gol da França, atual campeã mundial (THANASSIS STAVRAKIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Kylian Mbappé está de volta à seleção francesa e deverá enfrentar o Brasil no amistoso marcado para o dia 26 de março, em jogo válido pela Data Fifa. Recuperado de lesão, o camisa 10 do Real Madrid foi a novidade da lista do treinador Didier Deschamps, divulgada nesta quinta-feira. Osmane Dembelé também integra a relação.

Além do confronto com a seleção brasileira do técnico Carlo Anceloti, os franceses vão ter um outro adversário sul-americano pela frente. No dia 29 deste mês, o conjunto europeu vai a campo para encarar a Colômbia.

Mbappé estava entregue ao departamento médico do Real Madrid, mas reapareceu nesta semana ao ser acionado no segundo tempo da partida contra o Manchester City, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O time merengue voltou a vencer os ingleses (2 a 1) e se classificou para a fase seguinte.

A presença do astro vai ser importante para saber se ele está totalmente recuperado, restando pouco menos de três meses para o início da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O torneio de seleções começa no dia 13 de junho e a final está programada para acontecer em em 19 de julho.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA FRANÇA

- GOLEIROS: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

- DEFENSORES: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool); William Saliba (Arsenal) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

- MEIO-CAMPISTAS: Eduardo Camavinga (Real Madrid), NGolo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

- ATACANTES: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desiré Doue (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique) e Marcus Thuram (Inter)K

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

França

convocação

Mbappé
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal

Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino

19.03.26 15h20

Futebol

Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru

Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile

19.03.26 14h50

futebol

Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil

Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento

19.03.26 13h26

futebol

Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história'

Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube

19.03.26 13h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BRASILEIRÃO

Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã

Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã

19.03.26 8h00

REFORÇOS

Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo

Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã

18.03.26 18h53

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira

19.03.26 7h00

futebol

Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE

Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada

19.03.26 11h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda