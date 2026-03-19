França anuncia convocação para amistoso contra o Brasil com Mbappé e Dembelé; veja a lista Em meio aos ataques dos EUA ao Irã, a Copa está progranada para começar dia 13 de junho. Estadão Conteúdo 19.03.26 11h47 Mbappé é o homem gol da França, atual campeã mundial (THANASSIS STAVRAKIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Kylian Mbappé está de volta à seleção francesa e deverá enfrentar o Brasil no amistoso marcado para o dia 26 de março, em jogo válido pela Data Fifa. Recuperado de lesão, o camisa 10 do Real Madrid foi a novidade da lista do treinador Didier Deschamps, divulgada nesta quinta-feira. Osmane Dembelé também integra a relação. Além do confronto com a seleção brasileira do técnico Carlo Anceloti, os franceses vão ter um outro adversário sul-americano pela frente. No dia 29 deste mês, o conjunto europeu vai a campo para encarar a Colômbia. Mbappé estava entregue ao departamento médico do Real Madrid, mas reapareceu nesta semana ao ser acionado no segundo tempo da partida contra o Manchester City, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O time merengue voltou a vencer os ingleses (2 a 1) e se classificou para a fase seguinte. A presença do astro vai ser importante para saber se ele está totalmente recuperado, restando pouco menos de três meses para o início da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O torneio de seleções começa no dia 13 de junho e a final está programada para acontecer em em 19 de julho. CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA FRANÇA - GOLEIROS: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes) - DEFENSORES: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool); William Saliba (Arsenal) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique) - MEIO-CAMPISTAS: Eduardo Camavinga (Real Madrid), NGolo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) - ATACANTES: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desiré Doue (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique) e Marcus Thuram (Inter)K Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol França convocação Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23