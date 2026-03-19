França anuncia convocação para amistoso contra o Brasil com Mbappé e Dembelé; veja a lista

Kylian Mbappé está de volta à seleção francesa e deverá enfrentar o Brasil no amistoso marcado para o dia 26 de março, em jogo válido pela Data Fifa. Recuperado de lesão, o camisa 10 do Real Madrid foi a novidade da lista do treinador Didier Deschamps, divulgada nesta quinta-feira. Osmane Dembelé também integra a relação.

Além do confronto com a seleção brasileira do técnico Carlo Anceloti, os franceses vão ter um outro adversário sul-americano pela frente. No dia 29 deste mês, o conjunto europeu vai a campo para encarar a Colômbia.

Mbappé estava entregue ao departamento médico do Real Madrid, mas reapareceu nesta semana ao ser acionado no segundo tempo da partida contra o Manchester City, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O time merengue voltou a vencer os ingleses (2 a 1) e se classificou para a fase seguinte.

A presença do astro vai ser importante para saber se ele está totalmente recuperado, restando pouco menos de três meses para o início da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O torneio de seleções começa no dia 13 de junho e a final está programada para acontecer em em 19 de julho.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA FRANÇA

- GOLEIROS: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

- DEFENSORES: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool); William Saliba (Arsenal) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

- MEIO-CAMPISTAS: Eduardo Camavinga (Real Madrid), NGolo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

- ATACANTES: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desiré Doue (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique) e Marcus Thuram (Inter)K