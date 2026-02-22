Foto do pódio de Lucas Braathen é eleita a mais bonita dos Jogos e vira pintura renascentista

O Brasil foi, definitivamente, marcante nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. A inédita medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen não apenas trouxe os holofotes para o País e à América Latina, como também teve seu justo reconhecimento pela própria organização do evento.

Neste domingo (22), dia que marca o encerramento das atividades em Milão-Cortina, o perfil oficial das Olimpíadas divulgou que a foto do brasileiro no pódio foi eleita a melhor imagem da competição. Além disso, virou uma imagem renascentista feita pelo artista italiano Maurizio Rapiti.

"Quando o esporte encontra a arte", escreveu o perfil oficial das Olimpíadas, em tradução livre. "Este é o pódio do Slalom Gigante Masculino em #MilanoCortina2026 , no dia em que Lucas Pinheiro Braathen fez história. Com aquele salto, ele não apenas ganhou o ouro. Ele conquistou a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil e a primeira da América do Sul. Um marco para a nação. Um momento que ficará para sempre na memória. Você votou neste momento como sua foto favorita dos Jogos. Nós o reimaginamos como uma obra inspirada no Renascimento para celebrar a emoção, o legado e a magnitude do seu significado."

No último sábado (14), Lucas Braathen entrou para a história do esporte olímpico brasileiro. Ele ganhou a medalha de ouro no slalom gigante. O brasileiro somou 2min25s00 nas duas descidas e garantiu o lugar mais alto do pódio - a primeira medalha do País, e também da América Latina, na história da competição de inverno.

Lucas já havia dado o sinal na primeira apresentação. Desceu agressivo, preciso, e cravou 1min13s92, o melhor tempo da bateria, quase um segundo à frente do suíço Marco Odermatt (1min14s87). A vantagem construída na parte inicial foi determinante para a definição do pódio, que considera a soma dos tempos das duas descidas.

Na segunda, administrou com maturidade. Fez o suficiente para confirmar a liderança e transformar expectativa em conquista histórica. Odermatt ficou com a medalha de prata, enquanto o também suíço Loic Meillard completou o pódio com o bronze.

Dois dias depois, Lucas fez sua primeira descida na disputa do slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno. O brasileiro vinha competindo pelo melhor tempo da prova, em um ritmo bastante forte, mas numa das últimas portas, perdeu o equilíbrio e caiu, antecipando sua despedida dos Jogos de Milão-Cortina.