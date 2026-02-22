Foto do pódio de Lucas Braathen é eleita a mais bonita dos Jogos e vira pintura renascentista Estadão Conteúdo 22.02.26 19h22 O Brasil foi, definitivamente, marcante nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. A inédita medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen não apenas trouxe os holofotes para o País e à América Latina, como também teve seu justo reconhecimento pela própria organização do evento. Neste domingo (22), dia que marca o encerramento das atividades em Milão-Cortina, o perfil oficial das Olimpíadas divulgou que a foto do brasileiro no pódio foi eleita a melhor imagem da competição. Além disso, virou uma imagem renascentista feita pelo artista italiano Maurizio Rapiti. "Quando o esporte encontra a arte", escreveu o perfil oficial das Olimpíadas, em tradução livre. "Este é o pódio do Slalom Gigante Masculino em #MilanoCortina2026 , no dia em que Lucas Pinheiro Braathen fez história. Com aquele salto, ele não apenas ganhou o ouro. Ele conquistou a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil e a primeira da América do Sul. Um marco para a nação. Um momento que ficará para sempre na memória. Você votou neste momento como sua foto favorita dos Jogos. Nós o reimaginamos como uma obra inspirada no Renascimento para celebrar a emoção, o legado e a magnitude do seu significado." No último sábado (14), Lucas Braathen entrou para a história do esporte olímpico brasileiro. Ele ganhou a medalha de ouro no slalom gigante. O brasileiro somou 2min25s00 nas duas descidas e garantiu o lugar mais alto do pódio - a primeira medalha do País, e também da América Latina, na história da competição de inverno. Lucas já havia dado o sinal na primeira apresentação. Desceu agressivo, preciso, e cravou 1min13s92, o melhor tempo da bateria, quase um segundo à frente do suíço Marco Odermatt (1min14s87). A vantagem construída na parte inicial foi determinante para a definição do pódio, que considera a soma dos tempos das duas descidas. Na segunda, administrou com maturidade. Fez o suficiente para confirmar a liderança e transformar expectativa em conquista histórica. Odermatt ficou com a medalha de prata, enquanto o também suíço Loic Meillard completou o pódio com o bronze. Dois dias depois, Lucas fez sua primeira descida na disputa do slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno. O brasileiro vinha competindo pelo melhor tempo da prova, em um ritmo bastante forte, mas numa das últimas portas, perdeu o equilíbrio e caiu, antecipando sua despedida dos Jogos de Milão-Cortina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de inverno olimpíada Lucas Braathen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56