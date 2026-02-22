Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Foto do pódio de Lucas Braathen é eleita a mais bonita dos Jogos e vira pintura renascentista

Estadão Conteúdo

O Brasil foi, definitivamente, marcante nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. A inédita medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen não apenas trouxe os holofotes para o País e à América Latina, como também teve seu justo reconhecimento pela própria organização do evento.

Neste domingo (22), dia que marca o encerramento das atividades em Milão-Cortina, o perfil oficial das Olimpíadas divulgou que a foto do brasileiro no pódio foi eleita a melhor imagem da competição. Além disso, virou uma imagem renascentista feita pelo artista italiano Maurizio Rapiti.

"Quando o esporte encontra a arte", escreveu o perfil oficial das Olimpíadas, em tradução livre. "Este é o pódio do Slalom Gigante Masculino em #MilanoCortina2026 , no dia em que Lucas Pinheiro Braathen fez história. Com aquele salto, ele não apenas ganhou o ouro. Ele conquistou a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil e a primeira da América do Sul. Um marco para a nação. Um momento que ficará para sempre na memória. Você votou neste momento como sua foto favorita dos Jogos. Nós o reimaginamos como uma obra inspirada no Renascimento para celebrar a emoção, o legado e a magnitude do seu significado."

No último sábado (14), Lucas Braathen entrou para a história do esporte olímpico brasileiro. Ele ganhou a medalha de ouro no slalom gigante. O brasileiro somou 2min25s00 nas duas descidas e garantiu o lugar mais alto do pódio - a primeira medalha do País, e também da América Latina, na história da competição de inverno.

Lucas já havia dado o sinal na primeira apresentação. Desceu agressivo, preciso, e cravou 1min13s92, o melhor tempo da bateria, quase um segundo à frente do suíço Marco Odermatt (1min14s87). A vantagem construída na parte inicial foi determinante para a definição do pódio, que considera a soma dos tempos das duas descidas.

Na segunda, administrou com maturidade. Fez o suficiente para confirmar a liderança e transformar expectativa em conquista histórica. Odermatt ficou com a medalha de prata, enquanto o também suíço Loic Meillard completou o pódio com o bronze.

Dois dias depois, Lucas fez sua primeira descida na disputa do slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno. O brasileiro vinha competindo pelo melhor tempo da prova, em um ritmo bastante forte, mas numa das últimas portas, perdeu o equilíbrio e caiu, antecipando sua despedida dos Jogos de Milão-Cortina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de inverno

olimpíada

Lucas Braathen
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026

Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau

22.02.26 19h17

Futebol

'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu

Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube.

22.02.26 13h38

ESPORTE PARALÍMPICO

All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte

Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte

22.02.26 8h00

Futebol

Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão

Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

22.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

22.02.26 7h00

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

FUTEBOL

Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD

O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas

21.02.26 23h27

Futebol

Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu

Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025.

21.02.26 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda