Fortaleza vence o Sport, amplia tabu e ganha fôlego na luta contra degola do Brasileirão Estadão Conteúdo 27.09.25 18h37 O Fortaleza ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento e ampliou o tabu diante do Sport ao vencer por 1 a 0, neste sábado, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Sasha marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e reforçou a sequência positiva dos cearenses sobre o rival pernambucano. O histórico entre os clubes mostra equilíbrio, mas com clara mudança de forças nos últimos anos. Agora em 37 jogos oficiais, o Sport soma 13 vitórias, contra 12 do Fortaleza e 12 empates. Nos dez duelos mais recentes, a superioridade é cearense, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. A última vez que os pernambucanos superaram o adversário foi em 2021. Com a vitória, o Fortaleza chegou a 21 pontos e segue na vice-lanterna, mas manteve viva a esperança de reação. O Sport, por sua vez, conheceu sua 16ª derrota na competição e permanece isolado na lanterna, com apenas 14. A cada rodada, o desafio vai além dos adversários: é também contra o tempo e contra a matemática, que tornam a permanência na elite cada vez mais improvável. No Castelão, o Fortaleza tomou a iniciativa desde o apito inicial, controlando a posse de bola e empurrando o Sport para o campo de defesa. A equipe visitante apostou em linhas compactas e marcação baixa, tentando conter o volume ofensivo do mandante. A estratégia funcionou até os minutos finais do primeiro tempo. Foi aos 42 minutos que Lucas Sasha decidiu. O meia avançou pela entrada da área, pedalou diante do marcador, cortou para o meio e arriscou de fora. A finalização certeira quebrou a resistência pernambucana e premiou o domínio apresentado pelo Fortaleza nos 45 minutos iniciais. O Sport pouco produziu na primeira etapa e, no segundo tempo, precisou se arriscar. O treinador lançou a equipe para frente, chegando a colocar quatro atacantes em campo. O volume aumentou, mas a falta de coordenação ofensiva e os espaços deixados atrás ofereceram mais chances ao adversário. O Fortaleza teve a oportunidade de ampliar em jogadas de contra-ataque. A mais clara surgiu com Deyverson, que finalizou após boa troca de passes, mas a zaga pernambucana salvou em cima da linha, evitando o segundo gol da partida. Os minutos finais trouxeram emoção. Em cobrança de falta, Hyoran exigiu grande defesa de João Ricardo, e a bola ainda tocou na trave antes de sair. Foi o lance mais perigoso do Sport em toda a partida, uma rara chance de alterar o resultado em meio à dificuldade criativa do time visitante. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Fluminense na quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na quinta, às 19h30, o Fortaleza recebe o São Paulo na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). FICHA TÉCNICA FORTALEZA 1 X 0 SPORT FORTALEZA - João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucas Crispim (Yeison Guzmán); Breno Lopes (Herrera), Deyverson (Lucero) e Yago Pikachu (Kuscevic). Técnico: Palermo. SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Hyoran), Lucas Lima (Romarinho) e Matheusinho (Ignacio Ramírez); Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista. GOL - Lucas Casa, aos 42 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Bruno Pacheco e Mancuso (Fortaleza); Aderlan, Derik Lacerda e Luan Cândido (Sport) ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Fortaleza Sport COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48