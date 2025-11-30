Fortaleza supera Atlético-MG e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O Fortaleza conseguiu uma importante vitória na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebeu o Atlético-MG na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e venceu por 1 a 0, em jogo atrasado da 35ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Pochettino, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Fortaleza segue em 18º lugar, mas com 40 pontos, apenas uma a menos do que o Santos, primeiro fora do Z-4, em 16º com 41. O time cearense vem conquistando uma bela recuperação. Está há oito jogos invicto, sendo quatro vitórias, três delas seguidas. Já vinha de vitórias contra Bahia, por 3 a 2, e Red Bull Bragantino, por 1 a 0.

O Atlético, por outro lado, que ainda sofre com o vice da Copa Sul-Americana, não vence há quatro jogos no Brasileirão, sendo dois empates e duas derrotas. Assim, aparece em 13º lugar com 45 pontos.

Apesar de o Atlético começar com mais posse de bola, a primeira chance perigosa foi do Fortaleza. Após receber na meia-lua, Breno Lopes deu um tapa na frente e saiu na cara do goleiro, que abafou bem. O atacante tentou dar uma cavadinha, mas não pegou bem. Já caído, tentou um novo chute, mas a bola tocou na parte lateral da trave e depois foi tirada pela defesa.

O VAR também trabalhou no primeiro tempo e anulou um cartão amarelo para Dudu, por simulação de pênalti, em jogada que ele também estava impedido. Como foi um lance de pênalti, o VAR pôde analisar o lance, confirmando o impedimento, mas descartando simulação de Dudu, que realmente sofreu um toque do adversário.

Com mais volume de jogo ofensivo, o Fortaleza foi premiado com gol aos 40 minutos. Breno Lopes fez boa jogada na esquerda e tocou para o meio da área. Bareiro ajeitou de letra e Pochettino dominou e chutou no cantinho para fazer.

Ainda deu tempo para um ataque perigoso do Atlético. Ruan recebeu na área, limpou bonito e chutou muito forte, mas a bola explodiu em Brenno, que salvou o Fortaleza.

No segundo tempo, os dois times seguiram com algumas chegadas, mas sem tanto perigo quanto no primeiro tempo. Na chance mais perigosa até então, o Fortaleza encaixou um belo contra-ataque, mas não conseguiu finalizar. Moisés recebeu na área e ajeitou para Deyverson, que passou pela esquerda. Ele, porém, não chutou e devolveu a bola para Moisés, que limpou mais uma vez, mas escorregou na hora do chute.

Nos minutos finais, o Atlético esboçou pressão e teve mais presença ofensiva, mas sem grande brilho para criar uma chance perigosa. Em contra-ataque, Cadu invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola passou em frente ao gol. Na bola parada, o time levou perigo em uma cobrança de escanteio, mas Dudu não conseguiu alcançar a bola na segunda trave.

Após o apito final, houve uma confusão entre jogadores, com empurrões de ambos os lados. Rapidamente, outros jogadores chegaram para apaziguar a situação. Em um primeiro momento não houve nada mais grave e não houve aplicação de cartões, embora o VAR pode entrar em ação posteriormente, caso seja necessário.

Os dois times têm mais dois jogos nesta edição. O Fortaleza pega o Corinthians na próxima quarta-feira, às 19h, novamente em casa, pela 37ª rodada. Na 38ª, visita o Botafogo no Nilton Santos, no Rio, no domingo, às 16h.

O Atlético recebe o Palmeiras na quarta-feira, às 21h30, em jogo atrasado da 34ª rodada. Depois, na 38ª, encara o Vasco no domingo, às 16h. Os dois jogos serão realizados na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 ATLÉTICO-MG

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Matheus Pereira), Lucas Sasha e Pochettino (Moisés); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Crispim). Técnico: Martín Palermo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Ruan (Saravia), Vitor Hugo e Junior Alonso; Alan Franco, Alexsander (Gustavo Scarpa), Igor Gomes, Bernard (Gabriel Menino) e Guilherme Arana (Cadu); Hulk (Biel) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Pochettino, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Junior Alonso (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

PÚBLICO - 51.793 torcedores.

RENDA - R$ 886.176,00.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).