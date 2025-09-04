Capa Jornal Amazônia
Fortaleza anuncia técnico Martín Palermo para fugir do rebaixamento no Brasileirão

A estreia do técnico é prevista para o confronto contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Fortaleza anunciou a contratação de Martín Palermo até o fim da temporada, com opção de renovação para 2026. O argentino é mais uma aposta da direção em um estrangeiro para recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro e fugir do rebaixamento à Série B. Palermo chega para assumir o lugar de Renato Paiva. O português comandou o time cearense em apenas 10 jogos, com uma vitória, três empates e seis derrotas.

A estreia do técnico é prevista para o confronto contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, dia 13, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O time é o vice-lanterna, com 15 pontos, cinco acima do Sport.

"Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", afirmou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

Aos 51 anos, Palermo soma 13 na função de treinador. O primeiro trabalho do ex-atacante foi no Godoy Cruz. Ele ainda passou por Arsenal de Sarandí (Argentina), Unión Española (Chile), Pachuca (México) e Platense (Argentina).

O melhor trabalho foi no Olímpia, pelo qual foi campeão paraguaio em 2024, seu único título como treinador. Foram 41 partidas, com 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas.

Com o novo comandante da equipe, chegam com ele os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo.

Ainda conforme Paz, Palermo é amigo de Vojvoda e conhecia o Fortaleza pelo trabalho do compatriota. O ex-treinador do time estava no cargo desde maio de 2021 e saiu em julho deste ano, com aproveitamento de apenas 38% nesta temporada.

Como jogador, Palermo é ídolo do Boca Juniors. Até hoje, o jogador que se aposentou em 2011 é o artilheiro do clube na história, com 338 gols.

