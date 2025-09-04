Fortaleza anuncia técnico Martín Palermo para fugir do rebaixamento no Brasileirão A estreia do técnico é prevista para o confronto contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão Estadão Conteúdo 04.09.25 8h38 O Fortaleza anunciou a contratação de Martín Palermo até o fim da temporada, com opção de renovação para 2026. O argentino é mais uma aposta da direção em um estrangeiro para recuperar a equipe no Campeonato Brasileiro e fugir do rebaixamento à Série B. Palermo chega para assumir o lugar de Renato Paiva. O português comandou o time cearense em apenas 10 jogos, com uma vitória, três empates e seis derrotas. A estreia do técnico é prevista para o confronto contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, dia 13, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O time é o vice-lanterna, com 15 pontos, cinco acima do Sport. "Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", afirmou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz. Aos 51 anos, Palermo soma 13 na função de treinador. O primeiro trabalho do ex-atacante foi no Godoy Cruz. Ele ainda passou por Arsenal de Sarandí (Argentina), Unión Española (Chile), Pachuca (México) e Platense (Argentina). O melhor trabalho foi no Olímpia, pelo qual foi campeão paraguaio em 2024, seu único título como treinador. Foram 41 partidas, com 21 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Com o novo comandante da equipe, chegam com ele os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, e o analista Renato Cornejo. Ainda conforme Paz, Palermo é amigo de Vojvoda e conhecia o Fortaleza pelo trabalho do compatriota. O ex-treinador do time estava no cargo desde maio de 2021 e saiu em julho deste ano, com aproveitamento de apenas 38% nesta temporada. Como jogador, Palermo é ídolo do Boca Juniors. Até hoje, o jogador que se aposentou em 2011 é o artilheiro do clube na história, com 338 gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fortaleza Martín Palermo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 pedido rejeitado Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes' A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão 03.09.25 19h48 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 7h00