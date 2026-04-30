Fórmula E: Lucas Di Grassi anuncia aposentadoria das pistas ao final da temporada Estadão Conteúdo 30.04.26 10h11 Fórmula E: Lucas Di Grassi anuncia aposentadoria das pistas ao final da temporada O ciclo do piloto Lucas Di Grassi nas pistas chegou ao fim. Nesta quinta-feira, o brasileiro anunciou que irá se aposentar do automobilismo ao final da temporada 2025/206 na Fórmula E. Com 24 anos de carreira, ele fez a sua estreia na Fórmula Renaul Brasil em 2002. Com 41 anos, Di Grassi é mais conhecido pela sua extensa trajetória nas provas de Fórmula E. "Após uma vida dedicada às corridas, 2026 marcará a minha última temporada como piloto profissional. Não é o fim da jornada, mas o início de um novo capítulo", afirmou o piloto em postagem nas redes sociais. No comunicado, ele destacou também a importância do esporte na sua formação pessoal e como isso moldou a sua personalidade. "O automobilismo tem sido minha vida desde que me lembro. Me deu disciplina e garra antes mesmo de eu saber por que precisava delas, e propósito em momentos em que o caminho à frente estava longe de ser claro", diz parte do texto. "Dos subúrbios de São Paulo a Mônaco, as corridas moldaram minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Me transformaram profundamente como piloto, como pessoa, como pai e como ser humano. Dei tudo de mim a este esporte e, em troca, ele me deu uma vida além de tudo que eu poderia ter sonhado", acrescentou. Profundamente identificado com a Fórmula E, ele atua na categoria desde a sua concepção, em 2015/2016. Pela equipe ABT Schaeffler Audi Sport, ele faturou o título na temporada 2016/2017. Até aqui, ele soma 1.077 pontos, contabiliza 13 vitórias, 41 pódios e quatro poles. Por fim, Di Grassi fez um agradecimento e afirmou que decisão de parar já vinha amadurecendo há algum tempo. "Sou profundamente grato à minha família, que me apoiou desde o primeiro dia. Cada sacrifício, cada decisão difícil, cada momento longe de casa desde os 17 anos, cada vitória e cada derrota foram vividos com eles". "Um agradecimento muito especial à Fórmula E, onde passei os últimos quatorze anos rodeado de pessoas extraordinárias", completou o piloto em sua postagem sobre a despedida das pistas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave autobilismo Lucas Di Grassi aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 Carlos Vinicius perde três pênaltis e Grêmio empata com Palestino na Sul-Americana 30.04.26 0h11