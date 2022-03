Fórmula 1 poderá ter um brasileiro nas pistas do GP do Bahrein

Após cinco anos da saída de Felipe Massa da Fórmula 1, o Brasil poderá ter um representante na principal categoria do automobilismo de forma definitiva. O piloto reserva Pietro Fittipaldi, da Haas, poderá assumir o lugar deixado pelo russo Nikita Mazepin, que está proibido de correr no Reino Unido, devido à guerra na Ucrânia.

Como sanção pelo conflito no leste europeu, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que o Grande Prêmio da Rússia, que seria realizado em São Petersburgo, está fora do calendário. Apesar disso, a Federação ainda permite a presença de pilotos russos no grid. No entanto, eles devem correm sem a bandeira do país e ser representados como "pilotos neutros".

Caso Fittipaldi seja selecionado pela Haas, o brasileiro será companheiro de equipe do alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher. A primeira corrida do ano está marcada para ocorrer no dia 20 de março, no GP do Bahrein.

(*Beatriz Reis, estagiária sob supervisão da editora de Oliberal.com Ádna Figueira)