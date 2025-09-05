Fórmula 1 estende contrato do GP de Mônaco pela 2ª vez em menos de 12 meses Estadão Conteúdo 05.09.25 10h28 A Fórmula 1 prorrogou seu contrato com o Grande Prêmio de Mônaco por mais quatro anos, nesta sexta-feira, mantendo uma das corridas mais emblemáticas do esporte no calendário até 2035. É a segunda renovação do contrato em menos de 12 meses para a corrida de Montecarlo, que havia assinado uma extensão de seis anos até 2031, em novembro do ano passado. Mônaco foi palco da primeira corrida em 1929 e sediou a segunda prova oficial do Mundial de Fórmula 1 em suas ruas sinuosas em 1950. Faz parte do calendário da F-1 desde 1955, à exceção da temporada 2020, em razão da pandemia de covid-19. "A renovação do Grande Prêmio de Mônaco até 2035 está em consonância com uma tradição esportiva e histórica à qual o principado permanece profundamente ligado", disse o chefe de estado de Mônaco, Príncipe Albert II. "Só posso saudar este compromisso renovado, que é uma prova do nosso sucesso coletivo, da excelência da nossa colaboração com a F-1 e do lugar único que Mônaco ocupa no panorama internacional do automobilismo." Com o glamour da velha guarda e um porto repleto de iates de luxo, Mônaco é conhecido como "a joia da coroa" da F-1, mas é de longe o circuito mais lento do ano. Estreito, sinuoso e não muito adequado para os carros modernos da categoria, Montecarlo é um retorno à história. Ultrapassar é tão difícil que o treino classificatório costumar ser considerado mais importante do que a corrida, no domingo. Com barreiras próximas à pista, mesmo o menor erro pode significar um acidente. "As ruas de Mônaco ecoam com o som da Fórmula 1 desde os primórdios do esporte, então estou muito feliz em anunciar a extensão deste evento fantástico até 2035", disse o chefão da F-1, Stefano Domenicali. "É uma corrida icônica, amada por todos os pilotos e fãs, com uma vibração única graças à sua localização no principado mais glamouroso do mundo." O retorno à história da F-1 anda lado a lado com a questão comercial em Mônaco. A etapa, que por muitos anos não pagava a famosa taxa à organização do campeonato para poder sediar a corrida, é conhecida por ser um centro de negociações comerciais, que influem diretamente na temporada seguinte do campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Mônaco contrato renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SÉRIE B Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006 04.09.25 17h57 REMO Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados 04.09.25 17h29 SÉRIE B Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’ Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4 04.09.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 Paquetá celebra poder voltar a jogar 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção 05.09.25 0h17