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Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da China ao vivo

Segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 terá corrida sprint e programação especial no fim de semana

Hannah Franco
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F1: Russell faz pole da sprint na China; Bortoleto é 14º (Divulgação/F1)

A segunda corrida da temporada 2026 da Fórmula 1 acontece neste domingo (15), no Circuito de Xangai, na China. A etapa será disputada na madrugada, no horário de Brasília, e marca também a realização da primeira corrida sprint do campeonato.

Diferentemente da abertura do campeonato, o GP da China não terá transmissão ao vivo na TV Globo. A prova será exibida apenas na TV fechada e no streaming.

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🏁 A etapa chinesa acontece após a vitória de George Russell na primeira corrida da temporada. O circuito de Xangai também recebe a primeira corrida sprint do ano, formato que distribui pontos aos oito primeiros colocados.

Quando é o GP da China de Fórmula 1?

O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 será disputado na madrugada de sábado para domingo, com largada marcada para 4h (horário de Brasília).

O fim de semana da categoria no país asiático conta com programação especial, já que a etapa tem apenas um treino livre, seguido da classificação para a corrida sprint.

Além da prova principal, o circuito também recebe a primeira corrida sprint da temporada 2026, formato implementado em 2021 e que concede pontos aos oito primeiros colocados.

Que horas são os treinos e a corrida?

Confira os horários das atividades do GP da China de Fórmula 1, no horário de Brasília:

Sexta-feira (13 de março)

  • Treino livre 1: 0h30
  • Classificação sprint: 4h30

Sábado (14 de março)

  • Corrida sprint: 0h
  • Classificação: 4h

Domingo (15 de março)

  • Corrida: 4h

Onde assistir ao GP da China ao vivo?

A corrida principal do GP da China será exibida ao vivo pelo SporTV 3 e pelo Globoplay Premium. Após a cerimônia do Oscar, ainda no domingo à noite, a TV Globo exibirá apenas o compacto da corrida.

O treino também tem transmissão ao vivo pelo SporTV 3.

Quais corridas da Fórmula 1 serão transmitidas ao vivo na TV Globo?

No contrato com a Fórmula 1, a Globo adquiriu os direitos de transmitir 15 das 24 corridas da temporada na TV aberta. As demais provas ficam restritas à TV por assinatura.

Veja quais Grandes Prêmios terão transmissão ao vivo na TV Globo em 2026:

  • GP da Austrália (1h) – 8 de março (TV Globo)
  • GP da China – 15 de março (Sportv 3)
  • GP do Japão (2h) – 29 de março (TV Globo)
  • GP do Bahrein – 12 de abril (Sportv 3)
  • GP da Arábia Saudita – 19 de abril (Sportv 3)
  • GP de Miami – 3 de maio (Sportv 3)
  • GP do Canadá – 24 de maio (Sportv 3)
  • GP de Mônaco (10h) – 7 de junho (TV Globo)
  • GP de Barcelona (10h) – 14 de junho (TV Globo)
  • GP da Áustria (10h) – 28 de junho (TV Globo)
  • GP da Inglaterra (11h) – 5 de julho (TV Globo)
  • GP da Bélgica (10h) – 19 de julho (TV Globo)
  • GP da Hungria (10h) – 26 de julho (TV Globo)
  • GP da Holanda (10h) – 23 de agosto (TV Globo)
  • GP da Itália (10h) – 6 de setembro (TV Globo)
  • GP da Espanha (10h) – 13 de setembro (TV Globo)
  • GP do Azerbaijão – 26 de setembro (Sportv 3)
  • GP de Singapura (9h) – 11 de outubro (TV Globo)
  • GP dos Estados Unidos (Austin) – 25 de outubro (Sportv 3)
  • GP do México – 1º de novembro (Sportv 3)
  • GP de São Paulo (14h) – 8 de novembro (TV Globo)
  • GP de Las Vegas (1h) – 21 de novembro (TV Globo)
  • GP do Catar – 29 de novembro (Sportv 3)
  • GP de Abu Dhabi (10h) – 6 de dezembro (TV Globo)
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