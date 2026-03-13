Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da China ao vivo Segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 terá corrida sprint e programação especial no fim de semana Hannah Franco 13.03.26 8h37 F1: Russell faz pole da sprint na China; Bortoleto é 14º (Divulgação/F1) A segunda corrida da temporada 2026 da Fórmula 1 acontece neste domingo (15), no Circuito de Xangai, na China. A etapa será disputada na madrugada, no horário de Brasília, e marca também a realização da primeira corrida sprint do campeonato. Diferentemente da abertura do campeonato, o GP da China não terá transmissão ao vivo na TV Globo. A prova será exibida apenas na TV fechada e no streaming. VEJA MAIS Verstappen detona corridas 'à lá Mario Kart' na nova F-1: 'Troquei o simulador por um Nintendo' Em suas redes sociais, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogo de videogame BYD avalia entrada na Fórmula 1 e pode criar nova equipe, diz site Montadora chinesa estuda disputar a F1 em meio ao avanço dos motores híbridos e analisa criar equipe própria ou comprar escuderia já existente 🏁 A etapa chinesa acontece após a vitória de George Russell na primeira corrida da temporada. O circuito de Xangai também recebe a primeira corrida sprint do ano, formato que distribui pontos aos oito primeiros colocados. Quando é o GP da China de Fórmula 1? O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 será disputado na madrugada de sábado para domingo, com largada marcada para 4h (horário de Brasília). O fim de semana da categoria no país asiático conta com programação especial, já que a etapa tem apenas um treino livre, seguido da classificação para a corrida sprint. Além da prova principal, o circuito também recebe a primeira corrida sprint da temporada 2026, formato implementado em 2021 e que concede pontos aos oito primeiros colocados. Que horas são os treinos e a corrida? Confira os horários das atividades do GP da China de Fórmula 1, no horário de Brasília: Sexta-feira (13 de março) Treino livre 1: 0h30 Classificação sprint: 4h30 Sábado (14 de março) Corrida sprint: 0h Classificação: 4h Domingo (15 de março) Corrida: 4h Onde assistir ao GP da China ao vivo? A corrida principal do GP da China será exibida ao vivo pelo SporTV 3 e pelo Globoplay Premium. Após a cerimônia do Oscar, ainda no domingo à noite, a TV Globo exibirá apenas o compacto da corrida. O treino também tem transmissão ao vivo pelo SporTV 3. Quais corridas da Fórmula 1 serão transmitidas ao vivo na TV Globo? No contrato com a Fórmula 1, a Globo adquiriu os direitos de transmitir 15 das 24 corridas da temporada na TV aberta. As demais provas ficam restritas à TV por assinatura. Veja quais Grandes Prêmios terão transmissão ao vivo na TV Globo em 2026: GP da Austrália (1h) – 8 de março (TV Globo) GP da China – 15 de março (Sportv 3) GP do Japão (2h) – 29 de março (TV Globo) GP do Bahrein – 12 de abril (Sportv 3) GP da Arábia Saudita – 19 de abril (Sportv 3) GP de Miami – 3 de maio (Sportv 3) GP do Canadá – 24 de maio (Sportv 3) GP de Mônaco (10h) – 7 de junho (TV Globo) GP de Barcelona (10h) – 14 de junho (TV Globo) GP da Áustria (10h) – 28 de junho (TV Globo) GP da Inglaterra (11h) – 5 de julho (TV Globo) GP da Bélgica (10h) – 19 de julho (TV Globo) GP da Hungria (10h) – 26 de julho (TV Globo) GP da Holanda (10h) – 23 de agosto (TV Globo) GP da Itália (10h) – 6 de setembro (TV Globo) GP da Espanha (10h) – 13 de setembro (TV Globo) GP do Azerbaijão – 26 de setembro (Sportv 3) GP de Singapura (9h) – 11 de outubro (TV Globo) GP dos Estados Unidos (Austin) – 25 de outubro (Sportv 3) GP do México – 1º de novembro (Sportv 3) GP de São Paulo (14h) – 8 de novembro (TV Globo) GP de Las Vegas (1h) – 21 de novembro (TV Globo) GP do Catar – 29 de novembro (Sportv 3) GP de Abu Dhabi (10h) – 6 de dezembro (TV Globo) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave f1 gp da china george russell gabriel bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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