Fórmula 1: Audi revela naming right da equipe que vai estrear na temporada 2026 Estadão Conteúdo 15.12.25 14h37 A Audi divulgou nesta segunda-feira, 15, o nome oficial que a marca adotará na Fórmula 1 em 2026. Com a parceria da Revolut, empresa de tecnologia financeira, sendo um dos pilares da nova escuderia, a equipe competirá como Audi Revolut F1 Team. Todas as fábricas e agências relacionadas à estreante no ramo também deixam a nomenclatura Sauber e recebem o título Audi Motorsport. Segundo a marca, o acordo com a companhia global se estende além do patrocínio. Após a estreia no começo da próxima temporada, as marcas apresentarão ativações, brindes exclusivos e facilidade nas compras de artigos relacionados à equipe. "Hoje o, nosso projeto assume sua identidade oficial. O nome Audi Revolut F1 Team é um símbolo da força combinada de nossas equipes na Alemanha, Reino Unido e Suíça, juntamente com nossos parceiros. Ele fornece uma bandeira sob a qual todos nos unimos rumo a 2026", afirmou Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Audi Revolut. Além do anúncio, a Audi marcou o lançamento oficial de sua identidade visual para o dia 20 de janeiro, em Berlim, Alemanha. O destaque do evento será apresentar a pintura final do carro de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. No dia 21, a sede da exibição será aberta ao público com a intenção de aproximar os torcedores. "Este anúncio dá um nome e um rosto ao incrível trabalho que está sendo realizado pelo time. A equipe está tomando forma, impulsionada por uma cultura de precisão e ambição incansável. O lançamento em Berlim será o primeiro momento em que estaremos juntos como um coletivo e convidaremos nossa base global de fãs a se juntar a nós antes de nossa estreia em 2026", completa Mattia Binotto, chefe da escuderia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F-1 naming right 2026 Audi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01